UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımının iyi mücadele ettiğini belirten Reis, "Sonuçtan ötürü hayal kırıklığı içerisindeyim. Çünkü daha iyi bir sonuç alabilirdik. Takımımın göstermiş olduğu performanstan ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Özellikle ilk yarıda yakaladığımız fırsatlar vardı ve ne yazık ki değerlendiremedik. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmaya hazırlanmamız gerekiyor. Bugün takım olarak yapabileceğimizin en iyisini yaptık ama başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları konusunda da bilgi veren Reis, şunları kaydetti. "Mümkünse bir veya 2 transfer daha yapmak istiyoruz. Bugün forvet anlamında isteğimiz performansı alamadık. Forvetlerimizin bugün göstermiş olduğu performanstan açıkçası çok mutlu değilim ama çok karakterli oyuncular onlar da elinden gelenin en iyisin yapıyor. Bazı pozisyonlarda ofansif olarak çok oyuncumuz yok. Muja da takımdan ayrıldı o da ofansif bir oyuncuydu. Kesinlikle daha fazla ofansif oyuncuya ihtiyacımız olacak."