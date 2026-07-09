Samsunspor'da başarılı bir dönem geçiren ve Karadeniz ekibiyle ayrılığının ardından adı Süper Lig kulüpleriyle anılmaya devam eden Alman teknik direktör Thomas Reis, Bulgaristan'ın dev takımı Ludogorets Razgrad ile anlaşma sağladı.

Sky DE'nin haberine göre 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Ludogorets ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

Daha önce Bochum ve Schalke 04'ü de çalıştıran Reis, son olarak Şubat 2026'ya kadar Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapmış ve o tarihten beri kulüpsüz konumdaydı. Deneyimli teknik adamın adı, Süper Lig'e yeni katılan kulüpler olmak üzere birçok takım ile anılmıştı.