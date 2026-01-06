Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve 10 Ocak'ta oynanacak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Performanslarından memnun olmayan Thomas Reis, "Gösterdiğimiz performans nedeniyle üzgünüm. İlk yarıda bize yakışmayan bir performans gösterdik. Korkarak oynadık. Yeteri kadar agresif değildik. İkinci yarıda sistem değişikliğine gittik. İkinci yarıya kötü başlamadık. Gol yeme şekillerimiz bizi biraz üzdü. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ligin ikinci yarısı bizim adımıza zor geçecektir" dedi.

'ÇOK FAZLA SAKATIMIZ VAR'

Reis, kadro derinliği ve hedeflerden de bahsederek "Hangi kulvarda olursa olsun iyi performans göstermek istiyoruz. Şu durumda lig ya da Konferans Ligi daha önemli diyecek olursam eleştirilirim. Çok fazla sakatımız var. Diğer taraftan her oyuncu oynamak istiyor. Hedefimiz Konferans Ligi'nde play-offları geçmek. Ligde ise hedefimiz geçen sene elde ettiğimiz puanları almak. Türkiye Kupası'ndaki hedef ise ilk maçı kazanmıştık, bir sonraki maçı da kazanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.