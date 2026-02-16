Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup olan Samsunspor’da teknik direktör Thomas Reis ile yollar ayrılmıştı. Alman teknik adam, Samsun’dan ayrılmak için gittiği Çarşamba Havaalanı’nda taraftarların yoğun ilgisi ile karşılandı.

Son zamanlarda alınan başarısız sonuçlardan dolayı bu kadar yoğun taraftar desteği ile karşılaşacağını tahmin etmediğini belirten Thomas Reis, “Son zamanlarda almış olduğumuz sonuçlar, olumlu sonuçlar değildi. Bu yüzden buradan ayrılırken böyle bir taraftar desteği beklemiyordum. Normal bir destek değil. Bu güzel kulübün hocası olduğum için çok mutluyum ve benim için büyük bir zevkti. Birlikte tarih yazdık. Hiçbir zaman da bunu unutmayacağız. Ama benim dönemim bitti. Eminim ki taraftarlarımız takımı gelecekte de desteklemeye devam edeceklerdir. Bu bizim için kulüp için çok ama çok önemli. Buraya kulübü birlikte tutmak için gelmiştim. Hep birlikte 20 ay geçirdik. Temel oluşturma anlamında takıma da bir katkım oldu. Bundan dolayı da hem gururluyum hem de çok mutluyum. Her şey için teşekkürler” diye konuştu.

Alman teknik adam Thomas Reis’in iç hat uçuşuyla İstanbul’a gideceği, ardından buradan uçakla Almanya’ya geçeceği öğrenildi.