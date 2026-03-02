Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunu Thomas Reis'in liderliğinde Beşiktaş'ın önünde 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılmaya hak kazandı. Yunan ekibi Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 kaybedip Samsun'da 0-0 berabere kalarak elenip yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Karadeniz temsilcisinin Avrupa macerası ise son 16 turuyla devam ediyor.

"BEKLENTİLER GERÇEKÇİ DEĞİL"

Kırmızı-Beyazlıların bu başarılarında önemli katkıları olan Alman teknik direktör Thomas Reis'ın ise 14 Şubat 2026'da gece yarısı yapılan açıklamayla görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, kararın karşılıklı anlaşılarak alındığı belirtildi. 52 yaşındaki deneyimli futbol adamı ise günler sonra yaşananlara şöyle açıklık getirdi:

"Ocak sonunda Samsunspor'a yeni bir maceraya atılmak istediğimi ve sözleşmemi uzatmayacağımı bildirdim. Açıklamanın şubat sonunda yapılması planlanıyordu ancak kulüp, değişimi erkene çekti.

Hedefler önemlidir ancak gerçekçi olmalıdır. Bütçe olarak zirvedeki takımlarla yarışamıyorsanız sürekli olarak ilk dört ya da beş hedefi koymak kolay değil. Geçen sezon kulüp tarihinin en büyük başarısını elde ederek Avrupa kupalarına katıldık. Bundan kalıcı olarak üçüncülük ya da dördüncülük beklentisi çıkarmak bana göre gerçekçi değil."

14 Şubat'ta görevine son verilen Reis'ın yerine vatandaşı Thorsten Fink getirilmişti. Fink yönetiminde Samsunspor, Konferans Ligi'nde Shkendija'ya deplasmanda 1 gol atıp sahasında 4 gol atarken; Süper Lig'de Karagümrük ve Gaziantep karşılaşmalarını golsüz eşitlikle tamamladı.