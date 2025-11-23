Samsunspor, Süper Lig’in 13’üncü hafta maçında konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Thomas Reis, “Beşiktaş’ı teknik direktörünü kulübede gördüğüm için mutluyum. Sağlıklı olması beni mutlu etti. Maçla alakalı şöyle düşünüyorum; zorlu bir maçtı, sert bir karşılaşma oldu. İki takım iyi reaksiyon gösterdi. Milli aradan sonra bu maçlar kolay değildir. 35’inci dakikaya kadar güzel maç oynadık. Sonrasında top kayıplarımız ve hatalarımız oldu. Bu da Beşiktaş’ı güçlendirdi. İlk yarıda pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıda penaltı pozisyonu oldu. Penaltı mı değil mi emin değilim ama oyunu bırakmadık. Pozisyon ürettik. Eğer bir takım maçı kazanmayı hak ettiyse o taraf bizdik ama 1 puanı aldığımız için mutluyuz. Hem Beşiktaş taraftarı hem bizim taraftarımız çok coşkuluydu. Kendi taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. 1 puanı onlara armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

"ODAĞIM SADECE SAMSUNSPOR"

Wolfsburg'a gitmesi ile ilgili yalan haber yapıldığını söyleyen Reis, “Benim hakkımda spekülasyon haberlerin olması benim suçum değil. Benim odak noktam benim takımım. Odağım sadece Samsunspor. Üstelik çok fazla oynamamız gereken maç var. Teknik direktör olarak ilk kez Avrupa’da mücadele ediyorum. Bu durumda dikkat çekiyor olabilir. Sözleşmem var ve daha fazla Samsunda kalmam için konuşmalarımız olacak dediğim gibi spekülasyonlarla ilgili konuşmak istiyorum” dedi.

"AVRUPA’DA ÇOK İYİYİZ"

Lig ve Avrupa’da takımın performansı hakkında konuşan Thomas Reis, “Ligde şampiyon olmakla alakalı zamana ihtiyaç var. Diğer takımların bütçesine bakınca ve bizimkine bakınca ciddi bir fark var. Başkanımız elinden geleni yapıyor. Hem kulübün hem oyuncuların kapasitesinin farkındayım. Kesinlikle en iyi takıma sahip değiliz ama iyi bir takım olmak için en iyisini yapıyoruz ve güçlü mantalite göstermeye çalışıyoruz. Pek çok maç kazanmaya devam edebiliriz. Avrupa’da çok iyiyiz ama gördünüz dar bir kadromuz var. Sakat oyuncularımız var. 3 gün sonra zor maçımız var ve 3 günde 1 maç oynayacağız. Zor bir maçımız var. Kazanırsak iyi olacak. Bu takımın parçası olduğum için mutluyum. Umarım oyuncularım sakatlıklarından kurtulurlar ve benim daha çok opsiyonum olur” ifadelerini kullandı.

"SADECE SAMSUN DEĞİL TÜRK TAKIMINI DA TEMSİL EDİYORUZ"

Thomas Reis büyük takımlarla oynamanın keyif verdiğini söyleyerek, “Takımımız deplasmanda ve böyle atmosferde oynayınca motive oluyor ve iyi performans göstermeye önem veriyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la oynadığınızda da ekstra motive olabiliyorlar. Geçen sene ligi 3’üncü sırada tamamladık. Şimdi de ligde iyi konumdayız. Bu durumdan keyif almaya çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde ne olur bilmiyorum ama en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Her ne kadar beraberlik olsa da kaybetmiyoruz. Bu böyle devam eder umarım. En önemli karşılaşma daima bir sonraki karşılaşmadır sadece Samsun değil Türk takımını da temsil ediyoruz” diye konuştu.