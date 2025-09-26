Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi’nde oynayacakları Legia Varşova maçı ile Süper Lig’deki Gaziantep FK karşılaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep FK karşılaşmasının Legia Varşova maçından daha önemli olduğunu söyleyen Thomas Reis, “Açıkçası şu an Konferans Ligi ile ilgili konuşmak zor. Önümüzde Gaziantep ile oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var. Benim düşünceme göre elbette lig, Konferans Ligi ve Avrupa kupaları çok önemli, ancak lig her şeyden daha değerli. Bir sezon boyunca bu noktaya gelebilmek için çok iyi bir performans sergiledik. Buraya geldikten sonra da takım olarak Avrupa’da güzel işler yapmak, iyi bir performans göstermek istiyoruz” diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR FELSEFE İSTİYORUZ'

Süper Lig’de birçok takıma göre daha az transfer bütçesine sahip olduklarını belirten Thomas Reis, “Diğer takımların bütçeleri hakkında konuşmak istemiyorum ama bizim bütçemizi zaten biliyorsunuz. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yanı sıra Trabzonspor da 42 milyonun üzerinde transfer bütçesi ayırdı. Bu rakam bizim bütçemizin oldukça üzerinde. Buna rağmen yaptığımız transferlerle çok iyi bir mentalite ve güçlü bir felsefe ortaya koymak istiyoruz. Bu felsefeyi oyunumuzda ve sahada da yansıtmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘VARŞOVA DEPLASMANI KOLAY OLMAYACAK’

Legia Varşova ile oynamayı dört gözle beklediğini belirten Reis, “Hafta içi grup aşamasında ilk maçımıza çıkacağız. Rakibimiz Legia Varşova, kendi sahasında oynadığı maçta inanılmaz bir atmosfer yaşadı. Stadyum tamamen doluydu ve taraftarın coşkulu desteğiyle havai fişekler eşliğinde çok farklı bir ortam oluştu. Orada oynamak kesinlikle kolay olmayacak, çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ben de bu maçı dört gözle bekliyorum. Ancak tekrar altını çizmek isterim ki Legia Varşova maçından önce Gaziantep karşılaşmasına odaklanmamız gerekiyor. Açıklamalarımın yanlış anlaşılmasını istemem. Ben sahada hangi kulvarda olursa olsun, kulüp olarak oynadığımız her karşılaşmayı kazanmak için mücadele ediyorum. Her zaman adım adım, maç maç ilerlememiz gerektiğini söylüyorum. Bunu geçen sezon da defalarca dile getirmiştim. Biz sadece kulübümüzü ve şehrimizi değil, aynı zamanda Türk futbolunu da Avrupa’da başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.