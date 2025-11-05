Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü haftasında sahasında Malta ekibi Hamrun Spartans’ı konuk edecek. Mücadele öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Thomas Reis ile takımın kanat oyuncusu Emre Kılınç, Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir karşılaşma beklediklerini söyleyen Thomas Reis, “Hamrun ile ilgili şunu özellikle belirtmem gerekiyor; kesinlikle kötü bir takım değiller, aksine iyi bir ekip. Son iki maçlarında sadece iki gol yediler. Dolayısıyla zor bir rakibe karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi ön elemesinden elenip Avrupa Ligi’ne, ardından Konferans Ligi’ne düşmelerine rağmen buraya kadar geldiler. Bu da tehlikeli bir takım olduklarını gösteriyor. Hamrun’a karşı kendi mantalitemizi ve oyun anlayışımızı sahaya yansıtamazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Biz, takım halinde bugüne kadar olduğu gibi en iyisini yapma sinyalini veriyoruz. Sahaya da bu bakış açısıyla çıkacağız. İnsanların bu başarı sürecini beklenmedik olarak görmesi de elde ettiğimiz sonucu daha değerli kılıyor. Oyuncularımızla rakibi analiz ettik. Umarım yarın çok sayıda taraftarımız stadyuma gelir ve her zaman olduğu gibi bize destek olur” diye konuştu.

'ZOR GEÇECEĞİ KESİN'

9 maçlık yapılan yenilmezlik serisini aynı şekilde devam ettirmek istediklerini belirten Reis, “İyi bir form yakaladığımızı söyleyebilirim. Ancak çok önemli sakatlarımız bulunuyor ve onlarsız oynamak zorundayız. Ayrıca forvetlerimizden biri geç katıldığı için yarın bizimle olamayacak. Yine de sahaya çıkacak oyuncularımıza yüzde 100 güveniyoruz. Kulübede bekleyen oyuncularımız da kaliteli. Elbette oynamayanlar için süreç zor olabiliyor. Maç yoğunluğunun yüksek olduğu bu dönemde çok fazla rotasyon yapamıyoruz, zaman zaman değişikliklerle oyuncularımızı dinlendirmeye çalışıyoruz. Buna rağmen sağlam bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz ve iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. 9 maçlık yenilmezlik serisi, takım olarak güçlü bir mantalite ortaya koyduğumuzu gösteriyor. Yarınki karşılaşmanın zor geçeceği kesin. Yarın taraftarlarımız tribünde olursa bu beni çok mutlu eder. Takımım da bu desteği hak ediyor. Geçen sezon çok başarılı bir performans gösterdik, bu sezon da aynı çizgiyi sürdürmeye çalışıyoruz. Rakip güçlü olabilir ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduğumuz anlar ortaya çıkabilir. Son Konyaspor maçında çok iyi oynamamıza rağmen gol yedik. Böyle anlarda tribün desteği çok önemli. Özellikle iç sahada o kritik bölümlerde buna ihtiyaç duyuyoruz. Yarın özgüvenli oynamaya devam etmeliyiz. Taraftarımızın desteği bizim için çok kıymetli. Oyuncularımın yoğun tempodan dolayı yorgun olduğunu biliyorum, buna rağmen performanslarını sürdürmeye çalışıyorlar. Destek gördüklerinde daha fazla efor ortaya koyacaklarından eminim” ifadelerini kullandı.

EMRE KILINIÇ: BU BAŞARIYI YAKALAMAMIZ ÇOK GURUR VERİCİ

Hamrun’a karşı galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Emre Kılınç ise, “UEFA Konferans Ligi’ne başladığımızda, biz de alt sıralarda görünen bir takımdık. Bu yüzden her maçın bilincindeyiz. Ne kadar zor olduğunun, üzerimizdeki baskının farkındayız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Ülkemiz adına da çok değerli. Bu nedenle rakibimizi küçümsemek gibi bir hata kesinlikle yapamayız. Bu bizim için çok kıymetli bir fırsat. Buraya gelmemin nedenlerinden biri de başkanımızdı. O dönem Hüseyin hocamız vardı. Bize anlattıkları ve başarı için belirledikleri bir skala vardı. Aslında ilk yılımızda kötü bir gidişat gözüküyordu. Çok yeni kurulmuş bir takımdık. O süreci güzel atlattık. Geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdik. Thomas hocamızla ve o dönem kadromuzdaki oyuncularla birlikte o yılı çok iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Geçen seneki başarımızı herkes gördü. Bu sezon ise belki başkanımızın planladığından bile daha ileriye gittiğimizi düşünüyorum. 4-5 senelik bir plan vardı. Biz de bu planın içinde yer aldığımız için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Samsunspor, ülkemizin futbol şehirlerinden biri. Geçmişte çok başarılı dönemleri oldu. Bu yıl yeniden bizimle birlikte bu başarıyı yakalamamız çok gurur verici. İnşallah bundan sonraki dönemde de her sezon Avrupa’da olmayı ve en azından bu başarı seviyesini korumayı hedefliyoruz” dedi.