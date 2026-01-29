İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile bir dönem büyük aşk yaşamıştı.

2021'de köprüde romantik bir şekilde evlenme teklifi etmişti. Ama 2022'de düğün davetiyesi bekleyenler, ayrılık haberi ile şoke olmuştu.

Dilan Çiçek Deniz'den sonra oyuncu Hazal Çağlayan ile flört eden Thor Saevarsson yine bir Türk güzeline kalbini kaptırdı.

3 ay önce adı Anıl Altan ile anılan tasarımcı Tilbe Çakır ile aşk yaşamaya başladı.

Thor Saevarsson ile Tilbe Çakır geçenlerde de birlikte tatile çıktı, Endonezya'ya gitti. Taze sevgililer şu sıralar Bali adasında aşk perçinliyorlar. Romantik pozlarını da sosyal medyada paylaşıyorlar.