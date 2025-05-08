Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı final serisinin ikinci maçında Oklahoma City Thunder, evinde konuk ettiği Denver Nuggets’ı 149-106 gibi farklı bir skorla mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

PLAY-OFF MAÇINDA 43 SAYI FARK

Play-off heyecanının sürdüğü NBA’de geceye iki karşılaşma damga vurdu. Thunder, Paycom Center'da oynanan mücadelede Nuggets karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi ve maçı tam 43 sayı farkla kazandı.

GİLGEOUS-ALEXANDER'DAN MUAZZAM PERFORMANS

Oklahoma ekibinde Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı ve 8 asistle yıldızlaşırken, Chet Holmgren 15 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Jalen Williams 17 sayı, Isaiah Hartenstein ve Isaiah Joe ise 14’er sayıyla galibiyete katkı verdi.

Denver Nuggets’ta Russell Westbrook 19, Nikola Jokic ise 17 sayıyla mücadele etti ancak farklı mağlubiyeti önleyemediler.

ZOR MAÇTA KNİCKS SERİDE DURUMU 2-0 YAPTI

Doğu Konferansı yarı final serisinin ikinci maçında New York Knicks, Boston Celtics’i deplasmanda 91-90 yenerek seride 2-0’lık üstünlük sağladı.

Knicks’te Karl-Anthony Towns 21 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaparken, Josh Hart 23 sayılık etkili performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Ev sahibi Celtics’te ise Jaylen Brown ve Derrick White’ın 20’şer sayısı yeterli olmadı.