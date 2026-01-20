İstanbul’da hafta başından bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle ulaşım akslarında büyük sorunlara yol açtı. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ana arterlerde uzun süre mahsur kaldı. Güvenlik riskleri nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla motosikletli kuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak durduruldu.

ŞİMŞEKLİ KAR FIRTINASI YURDU TERK EDİYOR

Hava tahmin uzmanlarının 'thunder snow' (şimşekli kar) olarak adlandırdığı nadir doğa olayı, megakentte bir gün boyunca kuvvetli şekilde hissedildi. Ancak son verilere göre bu soğuk hava dalgası bu gece itibarıyla etkisini yitiriyor. Kar yağışının yerini önce sulu kara, ardından ise kuvvetli sağanağa bırakması bekleniyor.

AKOM VE VALİLİKTEN PEŞ PEŞE UYARILAR

İstanbul Valiliği ve AKOM, yağışın form değiştireceği konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün kent genelinde hakim olacak yağmurlu havanın ardından yarından itibaren İstanbul’da güneşin yüzünü göstermesi öngörülüyor. Hava tahmin uzmanları yeni verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında değişim yaşanabileceğine dair yeni açıklamaların gelebileceğini bildirdi.

METEOROLOJİ RAPORU YAYIMLANDI

eteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.