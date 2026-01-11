Türk Hava Yolları (THY) yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferini iptal edildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan Üstün, şu ifadeleri kullandı:
"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır.
Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir."
AJET DE İPTAL ETTİ
THY'nin ardından bir diğer havacılık firması Ajet'ten açıklama geldi.
Ajet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapacağı 24 seferini iptal ettiğini duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ajet Hava Yolları Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, şu ifadelere yer verdi:
İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir."