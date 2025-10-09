Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Stokholm'de gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında Reuters'a konuştu.

Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Boeing 777X uçak alımı ile hâlâ ilgiliyiz, bu uçakla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 777X uçaklarının siparişi için doğru zamanı bekliyoruz, acelemiz yok.

Anlaşmaya varamazsak Boeing 737 MAX yerine Airbus'a dönebiliriz

Motor üreticisi CFM ile koşullu Boeing 737 MAX siparişleri konusunda hala görüşmelerimiz sürüyor.

CFM ile görüşmeler başladığında birbirimize çok daha uzak noktadaydık; maliyet konusunda hâlâ katetmemiz gereken biraz daha mesafe var.

CFM ile bir anlaşmaya varamazsak Boeing 737 MAX yerine Airbus'a dönebiliriz."