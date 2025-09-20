CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da katıldığı törende son yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "300 Boeing uçak alımı pazarlığı" için ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme talep ettiğini iddia etmişti.

Erdoğan'la 25 Eylül'de görüşeceğini açıklayan Trump, açıklamasında Erdoğan'la "Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamaların ardından Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, THY'nin ABD'li uçak firması Boeing'den uçak almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

THY İletişim Başkanı Üstün, "Boeing ile uzun süredir görüştüğümüz bir konu bu, henüz nihai bir karar verilmedi" ifadesini kullandı.