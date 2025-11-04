Türk Hava Yolları (THY), 1990'da kurulan ortak iştiraki SunExpress üzerindeki kontrolünü tamamen ele geçirmek üzere önemli bir hamle yaptı İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın haberine göre, THY, Alman ortağı Lufthansa'nın elindeki yüzde 50 hisseleri satın alarak SunExpress'in tek sahibi olmayı amaçlıyor. Fakat kaynaklar, THY'nin bu stratejik hamlesine Lufthansa'nın sıcak bakmadığını ve hisse satışını şimdilik reddettiğini ifade ediyor.

SATIN ALMA BEDELİ 1.25 MİLYAR DOLAR

SunExpress, özellikle 2024'te elde ettiği rekor sonuçlarla dikkat çekiyor. Şirketin toplam değerinin yaklaşık 2.5 milyar dolar olduğu öngörülüyor. Bu durumda, Turkish Airlines'ın Lufthansa'ya ait yüzde 50 hisse için en az 1.25 milyar dolar ödemesi gerekiyor. Fakat Alman tarafı, kârlı bu yatırımını bırakma niyetinde olmadığını açıkça ortaya koydu.

THY'NİN GENİŞLEMEVE STRATEJİK HAMLELERİ

THY'nin SunExpress'i tamamen bünyesine katma arzusu, şirketin genel büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Türk Hava Yolları, özellikle AJet üzerinden büyümeyi amaçlıyor.

THY, Avrupa ile Orta Doğu arasındaki pazar fırsatlarını en iyi biçimde değerlendirmeyi amaçlıyor. Stratejik planlarda, Ankara ile ilişkileri düzelmiş olan Suriye'nin hava sahasının yeniden açılması da önemli bir hedef olarak yer alıyor.

SunExpress hamlesine ek olarak, Türk Hava Yolları'nın Avrupa pazarındaki gücünü artırmak için İspanyol havayolu Air Europa'ya 300 milyon euro yatırım yaparak yüzde 26 hisse almayı planladığı bildiriliyor. Bu adım, sektördeki rakipler olan Lufthansa, Air France ve British Airways'e karşı atılmış stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.