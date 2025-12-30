Türk Hava Yolları (THY) ve AJet, yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 31 Aralık tarihinde yapılması planlanan onlarca seferin iptal edildiğini açıkladı.
THY 61 SEFERİNİ İPTAL ETTİ
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında 31 Aralık tarihinde yapılması planlanan 61 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Yahya Üstün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Değerli misafirlerimiz, Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
- Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler.
- Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
AJET 42 SEFERİNİ İPTAL ETTİ
Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
- Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur.
- Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir.