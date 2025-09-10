Aydın’ın Çıldır Havaalanı’nda Türk Hava Yolları’nın simülatör eğitmenliğini yapan Ahmet Nevres Erkin (65), istirahat izni sonrası işe dönmemesi üzerine arkadaşları tarafından merak edilip kontrol edilmek istendi. Kapıyı açmayan Erkin’in evine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Balkondan eve giren itfaiye ekipleri, Erkin’i koltukta ölü buldu.
ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Yalnız yaşadığı ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Erkin’in cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.