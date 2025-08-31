Yatırımcılara hisse başına 3,4420289 TL brüt ve 2,9257245 TL net temettü dağıtılacağı açıklandı.
TEMETTÜDEN YARARLANMAK İÇİN SON TARİH 1 EYLÜL
Temettü ödemesinden faydalanmak isteyen yatırımcıların, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü seans kapanışına kadar THYAO hisselerini portföylerinde bulundurmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra alınan hisseler temettü hakkı sağlamayacak.
T+2 takas kuralı gereği, 2 Eylül’de hak kazanılan temettü ödemeleri 4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcı hesaplarına aktarılacak.
TEMETTÜ VERİMİ YÜZDE 1,85
Şirketin açıkladığı rakamlara göre, ikinci taksit temettü verimi yaklaşık %1,85 seviyesinde hesaplandı. Ancak kesin oran, 1 Eylül 2025 tarihindeki hisse kapanış fiyatına göre netlik kazanacak.