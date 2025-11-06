Türk Hava Yolları (THY), İspanyol havayolu şirketi Air Europa’dan azınlık hisse alımı için önemli bir adımı tamamladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, taraflar arasındaki işlem dokümantasyon süreci sona erdi ve ortaklık sözleşmesi ile ilgili anlaşmalar imzalandı.

6-12 AY İÇİNDE SÜREÇ TAMAMLANACAK

THY açıklamasında, işlemin tamamlanması için düzenleyici kurum izinlerinin alınması aşamasına geçildiğini ve bu sürecin 6 ila 12 ay içinde sonuçlanmasının beklendiğini bildirdi.

300 MİLYON EURO YATIRIM YAPILDI

Daha önce duyurulduğu üzere yatırımın büyük bölümü sermaye artışı şeklinde olacak ve 300 milyon Euro tutarında gerçekleşecek. Kapanış aşamasındaki teknik ve finansal düzenlemelere göre, THY’nin Air Europa’daki azınlık payının yüzde 25 ila 27 arasında olması öngörülüyor.

Konuya ilişkin KAP'a açıklama yapan THY şunları aktardı:

"19.08.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Ortaklığımızın küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu pekiştirmekle beraber Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması, İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amaçlarıyla Air Europa Holding S.L.U.'dan ("Air Europa") azınlık payı alınmasına yönelik bağlayıcı teklifi şirket tarafından kabul edilmişti.

Gelinen noktada, taraflar arasında işlem dokümantasyon süreci tamamlanmış olup, ortaklık sözleşmesi ve buna bağlı diğer işlem sözleşmeleri imzalanmıştır. Böylece, ilgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izinlerin alınması aşamasına geçilmiştir. Bu sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

Daha önceden belirtildiği üzere ilgili işlem büyük çoğunluğu sermaye artışı şeklinde 300 milyon Euro'luk bir yatırımı içermektedir. Kapanış aşamasındaki teknik ve finansal düzeltmelere bağlı olarak edinilecek azınlık pay oranının %25 ila %27 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

19 ÜLKEYE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYOR

THY'nin ortaklık girişiminde bulunduğu İspanyol havayolu şirketi Air Europa 1986'da kuruldu. Şirketin merkezi Mayorka adasının Llucmajor şehri olurken Air Europa, İspanya'nın yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika ve Latin Amerika kıtalarına da seferler düzenliyor.

Dev hava yolu şirketi Air Europa şuanda , 19 ülkede 42 farklı noktaya uçuş gerçekleştirmektedir.