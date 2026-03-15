İktidarın imtiyazlı bürokratlarının özgeçmişi neden imtiyazlı olduklarını gösteriyor. SÖZCÜ dün Türk Hava Yolları’ndan (THY) her ay toplam 21 milyon 115 bin lira maaş ve huzur hakkı alan 16 ‘Altın bürokratı’ isim isim duyurmuştu.

ÜÇ KOLTUĞU OLAN VAR

Bu isimlerin özgeçmişlerine bakıldığında iktidara yakın TÜRGEV ve KADEM vakflarının Yönetim Kurulu üyeleri ile Kartal İmam Hatip Lisesi mezunları çıktı. THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın da görev aldığı TÜRGEV’de yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Şeker’in Türk Hava Yolları Teknik AŞ ve Sun Express’te de Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 koltuğu bulunuyor.

THY’nin diğer Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın okuduğu Kartal İmam Hatip mezunu. THY Yönetim Kurulu üyesi olan şehir plancısı Özgül Özkan Yavuz TÜRGEV’in de Yönetim Kurulu üyesi. THY Yönetim Kurulu üyesi Gülden Nacar da KADEM’de Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor.