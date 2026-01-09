THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin imzası ile yayınlanan yeni THY yönetmeliği, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayraklı rozetlere yönelik getirdiği kısıtlama ile büyük tepki topladı.





ATATÜRK ROZETİ BİLE TAKAMAYACAKLAR



Yönetmelikte ilgili kısım şöyle: “Üniforma ile birlikte kolye, halhal kullanılmaz. Yüzükler, yüzük parmağına veya orta parmağa takılır. Alyans altın, gümüş, rose gold (pembe ve tonları hariç) renklerinde, tek taş, üç taş, beş taş veya tam tur kullanılması uygun olan yüzüklerdir ve bunlardan herhangi ikisi bir arada tek el ve tek parmakta kullanılır. THY kıdem rozeti ceket veya yelek üzerine yalnızca 1 adet takılabilir. Türk Hava Yolları kıdem rozeti dışında rozet kullanılmaz.

SANDAL'DAN TEPKİ: UÇAĞA ARTIK ROZETSİZ BİNMEM



Şarkıcı Mustafa Sandal, THY personeline yönelik bu sınırlamaya tepki göstererek, “Madem Türk Hava Yolları personeline yasaklanmış; ben de yolcu olarak bundan böyle tüm THY uçuşlarımda göğsümde şanlı Türk bayrağımızın ve Ulu Önder Atatürk’ün rozetlerini taşıyacağım” ifadelerini kullandı.