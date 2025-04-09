MasterChef Türkiye yarışmasından sonra şırdan yemeği sunumlarıyla büyük bir sosyal medya fenomeni haline gelen Şırdancı Mehmet, THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle 6 ay boyunca uçuş yasağı almıştı.

THY KARA LİSTEDEN ÇIKARDI

Ancak Şırdancı Mehmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geri dönüşünü duyurdu. THY uçağında çekilen bir videosunda, "Birileri demiş ki, Şırdancı Mehmet THY’den ceza yemiş. Efsane tüm hızıyla geri döndü" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Şırdancı Mehmet’in uçuş sırasında okuduğu kitap da dikkatlerden kaçmadı. Mehmet’in elinde Franz Kafka'nın "Dava" adlı kitabı vardı. Bu detay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.