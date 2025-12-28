Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.



Özel bir şirket tarafından işletilen uçağın 'teknik arıza' nedeniyle düştüğü öne sürülürken, İstanbul-Bingazi seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın yolcu uçağında dikkat çeken bir kriz yaşandı.

MİSİLLEME ENDİŞESİ Mİ YAŞANDI?



Airport Haber'de yer alan habere göre, TC-JVI kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçak, dün saat 09.45’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkarak Bingazi’ye doğru hareket etti. Uçağın, Bingazi Benina Uluslararası Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladığı sırada pilotlara pistte çalışma olduğu yönünde bilgi iletildi.



Uçuş ekibinin, söz konusu bilgilendirmeyi yanlış yorumladığı ve inişe izin verilmemesinin, bir gün önce Ankara’da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraberindeki heyeti taşıyan uçağa yönelik olası bir misilleme olabileceği endişesiyle Bingazi’ye inişten vazgeçme kararı aldığı iddia edildi.

4 SAAT SONRA BODRUM'A İNDİ

Bingazi’yi pas geçen uçak, emniyet gerekçesiyle rotasını Türkiye’ye çevirerek Milas-Bodrum Havalimanı’na yönlendirildi. Yerel saatle 10.40’ta Bingazi’ye iniş yapması planlanan uçak, yaklaşık 3 saat 50 dakikalık uçuşun ardından Bodrum’da piste teker koydu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Bodrum’a indirilen yolcuların daha sonra başka bir uçuşla yeniden Bingazi’ye ulaştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak THY’den henüz resmî bir açıklama yapılmadı.