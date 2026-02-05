Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, sağ motora ilişkin teknik arıza uyarısı vermesi üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Nepal’in başkenti Katmandu’dan İstanbul’a gitmek üzere havalanan TK727 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra sağ motorda arıza uyarısı alınması üzerine rotasını değiştirdi. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kolkata’ya iniş yaptı THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçağın gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirildiğini ve emniyetle iniş yaptığını duyurdu. Üstün, yolcuların mağdur olmaması için yeni uçuş planlamasının başlatıldığını belirtti. Uçağın teknik kontrollerinin Kolkata’da yapılacağı öğrenildi.

