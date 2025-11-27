Amerika Birleşik Devletleri (ABD) federal havacılık kurumu, Venezuela'ya yapılacak uçuşlarda güvenlik riski olduğunu belirtirken, uyarı sonrası çok sayıda havayolu ülkeye yapılan uçuşlarını askıya aldı.

Venezuela'ya yapılacak seferleri iptal eden firmalar arasında Türk Hava Yolları (THY) da yer alırken, bu durum iyi ilişkileri ile bilinen Türkiye ve Venezuela arasında beklenmedik bir gerginliğin ortaya çıkmasına neden oldu.



TÜRK HAVA YOLLARI YASAKLANDI



Venezuela, dün yaptığı bildirimde uçuşlarını askıya alan ülkelere yeniden faaliyete geçmeleri için uyarıda bulunurken, yapılan çağrıya rağmen adım atmayan dünyaca ünlü havayolları bugün ülke tarafından yasaklandı.





Venezuela sivil havacılık kurumu; Türk Hava Yolları, Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia ve Gol şirketlerinin Venezuela'daki izinlerini iptal ederken, Venezuela hükümeti bu şirketleri ticari uçuşları tek taraflı bir şekilde durdurduğunu açıkladı.