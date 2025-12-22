Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yaptığı incelemeler sonucunda, çocuklara yönelik bir kırtasiye ürününü güvensiz ürünler listesine ekledi. Bakanlık tarafından Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden paylaşılan karara göre, söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına hükmedildi.

BO Ğ ULMA R İ SK İ TESP İ T ED İ LD İ

Bakanlığın açıklamasına göre, Taros markasıyla satılan ve lollipop şeklinde tasarlanan keçeli kalem seti, yapılan testlerde küçük parça riski nedeniyle güvenli bulunmadı.

Ürünün, 3 yaş altı çocuklar için uygulanan küçük parça testinden kalması, boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi) tehlikesini beraberinde getirdi.

P İ YASAYA ARZI YASAKLANDI

Çin menşeli olduğu belirtilen ürünle ilgili olarak, piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. Uygulamanın, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu başta olmak üzere ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.