Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi amacıyla Bakanlık olarak çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Gürcan, özellikle taşınmaz sahiplerinin internet üzerinden yaptığı haksız fiyat artışlarının yakın takibe alındığını vurguladı.

YÖNETMENLİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı gerekçelere dayanmayan fiyat artışları yasaklandı. Bu düzenleme ile birlikte taşınmaz sahiplerine idari para cezası uygulanabilmesinin önü açıldı.

4,2 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan incelemeler ve analizler sonucunda, yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 21 taşınmaz sahibinin, ilanlarında ekonomik gerçeklerle örtüşmeyen fiyat artışlarına yer verdiği tespit edildi. Bu kapsamda her bir taşınmaz sahibi için 200 bin TL olmak üzere toplamda 4,2 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

TEDBİRLER GECİKMEKSİZİN ALINACAK

Gürcan, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması ile vatandaşların menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirlerin gecikmeden alınmaya devam edeceğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı’nın, sektördeki dengesizlikleri önlemek adına denetimlerini sıkılaştıracağı mesajı verildi.

Ticaret Bakan yardımcısı Mahmut Gürcan'ın sosyal medya paylaşımı: