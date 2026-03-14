Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların finansman seçeneklerini artırmak için sermaye piyasası araçlarını devreye alıyor. Bu kapsamda ilk adım otomotiv sektörü için atıldı. "Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alarak resmen kuruldu.

HANGİ ŞİRKETLER DESTEKLENECEK?

Yeni kurulan bu fon, büyüme aşamasında olan ve ihracat yapma gücü yüksek girişimlere ortak olacak. Özellikle şu özelliklere sahip iş yerleri hedefleniyor:

Dışarıya mal satma potansiyeli yüksek olanlar,

Kendi teknolojisini ve patentli ürününü üretenler,

Yeni iş imkanları sağlayan ve çevreyi korumaya yönelik projeler geliştirenler.

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER BELİRLENDİ

Desteklerde öncelik, otomotiv ve teknoloji dünyasının şu alanlarına verilecek:

Batarya ve enerji depolama sistemleri,

Elektrikli araç parçaları ve otonom (kendi kendine giden) sürüş sistemleri,

Yazılım, yapay zekâ ve veri analizi,

Geri dönüşüm ve çevre dostu üretim çözümleri.

AMAÇ YERLİ ÜRETİMİ ARTIRMAK

Bakanlık, bu fon sayesinde Türkiye'nin teknoloji hedeflerine ulaşmasını ve yerli şirketlerin dünya pazarında daha güçlü hale gelmesini amaçlıyor. Bu sayede hem şirketlerin büyümesi sağlanacak hem de ülkeye giren döviz miktarının artırılması hedeflenecek.