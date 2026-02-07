Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada “zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam yapıldığı” yönündeki paylaşımlar üzerine harekete geçti. Bakanlık tarafından başlatılan incelemede, servis ücretinin menü fiyatlarına dahil edilerek tüketiciden tahsil edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

SERVİS ÜCRETİ MENÜ FİYATINA EKLENDİ

Bakanlık açıklamasına göre, denetim yapılan işletmede masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmadığı belirlendi. İşletme yetkilileri, servis ücreti uygulamasının sona ermesinin ardından daha önce 15 bin lira artı yüzde 12 servis bedeliyle sunulan hizmetin, çalışanları mağdur etmemek gerekçesiyle 16 bin 500 lira olarak güncellendiğini ve aradaki farkın personele ödendiğini beyan etti.

1,86 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA GÜNDEMDE

Ticaret Bakanlığı, servis ücretinin kaldırılmasına rağmen bu bedelin menü fiyatına eklenmesi yoluyla tahsil edilmesinin haksız ticari uygulama niteliği taşıdığını belirtti. Açıklamada, bu yöntemin haksız fiyat artışı anlamına geldiği vurgulandı.

İşletmenin kendi beyanlarıyla elde edilen bilgi ve belgelerin, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletileceği bildirildi. Kurulun, söz konusu uygulamanın 6585 sayılı Kanun kapsamında haksız fiyat artışı olarak değerlendirilmesi halinde, işletmeye 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanabileceği ifade edildi.

FİYAT ETİKETİNDE MEVZUATA AYKIRILIKLAR TESPİT EDİLDİ

Denetimler sırasında ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin yer almaması ve fiyat değişim tarihinin belirtilmemesi nedeniyle, Fiyat Etiket Yönetmeliği’ne aykırılıklar tespit edildi. Bu ihlaller kapsamında işletme hakkında idari işlem uygulandığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, servis ücreti, kuver veya benzeri adlar altında ücret alınmasının önüne geçildiğini vurgulayarak, mevzuat hükümlerini dolaylı yöntemlerle aşmaya çalışan işletmelere karşı gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.