"Güvenli liman" varlıklardan altın, jeopolitik risklerin yanı sıra artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.
Bugün altının ons fiyatı yüzde 2,8 artışla 3 bin 174,74 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Altının ons fiyatı dün de yaklaşık yüzde 3 artmıştı.
Altın halihazırda gümrük vergilerinden etkilenmeyen birkaç emtiadan biri. Ons fiyatı son 12 ayda yüzde 36 ve bu yıl yüzde 20'den fazla arttı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu.
Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu gümrük vergisi paketi, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırmıştı.
Trump'ın dün bazı ülkelere yönelik yüksek gümrük vergileri uygulamasını 90 gün süreyle durdurduğunu açıklaması küresel borsaları canlandırmış ve altının yükselişini yavaşlatmamıştı.
İşte gram altının fiyatı: