ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıklamasının ardından altının onsu tekrar 4 bin doların üzerine çıktı.

Hafta boyunca yükselen ve 4 bin 59 dolarla rekor kırdıktan sonra kar satışları gelen altın dün 3 bin 947 dolara kadar düşmüştü.

İsrail-Hamas anlaşmasının ardından yaşanan bu düşüşten sonra gün içinde tekrar 3 bin 990 seviyelerine çıkan güvenli limana talep azaldı.

Ancak hafta kapanışına yakın altın fiyatlarındaki bu toparlanma gümrük vergisi kararının ardından tekrar güvenli limana olan talebi artırdı.

Küresel piyasalar ABD'nin tekrar Çin'e ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağı haberleriyle sarsıldı. Bitcoinde sert düşüşler yaşanırken altın da tekrar yükseliş ivmesi kazandı.

Ons altın yüzde 1,28 değer kazanarak 3 bin 970 dolardan 4 bin 21 doalra kadar yükseldi. Şu sıralarda 4 bin 16 dolarda seyrediyor.

GÖZLER YENİ HAFTA YAŞANACAK GELİŞMELERDE

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla birlikte altın üzerindeki baskının ve jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte altına yeniden rağbetin artacağı düşünülüyor.

11 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 5.403,76 TL – Satış 5.404,54 TL

Ons Altın: Alış 4.018,32 USD – Satış 4.018,90 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.145,00 TL – Satış 9.270,00 TL

Yarım Altın: Alış 18.290,00 TL – Satış 18.546,00 TL

Tam Altın: Alış 35.695,37 TL – Satış 36.409,46 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 36.468,00 TL – Satış 36.928,00 TL

Ata Altın: Alış 36.810,85 TL – Satış 37.749,69 TL