Kanadalı bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak Kanada'nın Çarşamba günü ABD'ye 29,8 milyar Kanada doları tutarında misilleme gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Yetkili isminin açıklanmasını istemedi.

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini artırma kararı, daha önceki muafiyetlerin, gümrüksüz kotaların ve ürün muafiyetlerinin sona ermesinin ardından Çarşamba günü yürürlüğe girdi. Trump'ın küresel ticaret normlarını ABD lehine yeniden düzenleme kampanyası da ivme kazanıyor.

Kanada, ABD'ye çelik ve alüminyum sağlayan en büyük yabancı tedarikçidir.

ABD- Kanada ticaret savaşının tırmanması, Başbakan Justin Trudeau'nun bu hafta iktidarı, Pazar günü iktidardaki Liberallerin liderlik yarışını kazanan halefi Mark Carney'e devretmeye hazırlandığı sırada gerçekleşti.

Pazartesi günü Carney, başbakan olarak yemin edene kadar Trump ile konuşamayacağını söyledi. Trump sosyal medyada tekrar Kanada'nın "bizim değerli Elli Birinci Eyaletimiz olmasını" istediğini söyledi.