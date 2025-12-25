Ticari araçlar için zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt alımlarını dijital ortamda kayıt altına alarak uygulamaya alındı. Tek yakıtlı ticari araçlar için süreç tamamlanırken, benzin ve LPG kullanan çift yakıtlı araçlar için geri sayım başladı. Sisteme LPG deposu için kayıt yaptırmayan araç sahiplerinin önünde yalnızca sınırlı bir süre kaldı.

UTTS uygulaması kapsamında özellikle ticari taksiler, şirket adına kayıtlı ve sonradan LPG dönüşümü yapılan araçlar dikkat çekiyor. Bu araçlarda yalnızca benzin deposuna değil, LPG tankına da Taşıt Tanıma Birimi takılması zorunlu hale getirildi.

ÇİFT YAKITLI ARAÇLARDA İKİ AYRI CİHAZ ŞART

Benzin ve LPG kullanan araçlarda her yakıt türü için ayrı TTB kaydı ve montajı yapılması gerekiyor. LPG kullanılmasa bile araçta LPG deposu bulunuyorsa, bu depo için de cihaz takılması zorunlu tutuluyor. Örneğin bir taksi, benzin için TTB taktırmış olsa dahi LPG tankı mevcutsa ikinci bir cihazı da monte ettirmekle yükümlü.

KURALLARA UYMAYANA CEZA YOLDA

31 Aralık 2025’e kadar LPG deposu için TTB taktırmayan mükellefler, akaryakıt giderlerini vergi matrahından düşememe riskiyle karşı karşıya kalabilir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 353/a maddesi kapsamında özel usulsüzlük cezaları uygulanabiliyor. 2025 yılı için bu cezalar 10 bin TL ile 100 bin TL arasında değişirken, 2026’da yeniden değerleme oranıyla birlikte tutarların daha da artması bekleniyor.

KİMLER UTTS ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA?

UTTS uygulaması;

Taksiler

Minibüsler

Kamyonetler

Otobüsler

Ticari amaçla kullanılan tüm araçları kapsıyor. Çift yakıtlı araçlarda ise benzin ve LPG için iki ayrı TTB takılması zorunlu tutuluyor.

UTTS TAKMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

UTTS’ye geçiş süreci birkaç temel adımdan oluşuyor:

Kayıt: UTTS.gov.tr üzerinden araç bilgileri sisteme giriliyor. Çift yakıtlı araçlarda her yakıt türü ayrı ayrı tanımlanıyor.

Ödeme: Cihaz ve montaj bedeli, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün belirlediği hesaba yatırılıyor.

Montaj: UTTS.org.tr üzerinden yetkili servisle iletişime geçilerek benzin ve LPG için ayrı cihazlar monte ediliyor.

Onay: Montaj sonrası cihazların sistem üzerinden aktif hale geldiği doğrulanıyor.

UTTS MALİYETİ NE KADAR?

TTB cihazı ve montaj bedeli Darphane tarafından belirleniyor. Yetkili servislere göre küçük farklılıklar gösterebilen bu maliyet, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 2 bin 172 TL seviyesinde bulunuyor.

UTTS, hem kayıt dışı ekonomiyle mücadelede hem de ticari araç sahiplerinin akaryakıt giderlerini doğru şekilde belgeleyebilmesinde kritik bir rol üstleniyor. Çift yakıtlı araç sahiplerinin, ileride cezalarla karşılaşmamak ve vergi avantajlarını kaybetmemek için 31 Aralık 2025 tarihini beklemeden LPG deposu için gerekli TTB montajını tamamlaması büyük önem taşıyor.