Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirdiği 3 bin 615 baş reforme küçükbaş hayvanı satışa çıkarmak üzere yeni bir ihale başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre söz konusu satış, 20 parti halinde ve canlı ağırlık üzerinden açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 27 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de işletme tesislerinde yapılacak. Toplam muhammen tutarın 49 milyon 252 bin 800 lira olarak belirlendiği ihalede, geçici teminat tutarı ise 2 milyon 462 bin 640 lira oldu. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi TİGEM'in resmi web sitesinden veya doğrudan işletmeden inceleyebilirler.