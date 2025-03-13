Ulusal Siber Güvenlik Kurumu (AKSK), Arnavutluk Elektronik ve Posta İletişim Kurumu’ndan (AKEP) platforma erişimin engellenmesi için derhal harekete geçmesini istedi.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ FİTİLİ ATEŞLEMİŞTİ
Kararın arkasında Kasım 2024’te başkent Tiran’da yaşanan trajik bir olay bulunuyor. Fan Noli İlkokulu’nda 14 yaşındaki Martin Cani, bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın, öğrenciler arasındaki bir sosyal medya tartışmasının ardından yaşandığı iddia edilmişti.
Başbakan Edi Rama, olayın ardından TikTok’un 2025 yılı boyunca yasaklanacağını duyurmuş, geçtiğimiz hafta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında yasak resmen onaylanmıştı.
Yetkililer, kararın gençler üzerindeki olumsuz etkileri önlemek ve dijital güvenliği sağlamak amacıyla alındığını belirtiyor. Bugün itibarıyla ülkede TikTok’a erişim tamamen engellenmiş durumda.