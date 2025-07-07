Sıcak yaz günlerinde arabaya binmek, adeta fırına girmek gibi. Termometre 36’yı gösterirken, direksiyona el sürmek cesaret ister. İngiliz bilim insanı Dr. Hannah Fry, bu duruma sıfır maliyetli ve anında etkili bir çözüm sunuyor. Hem de TikTok’ta viral olan bir video aracılığıyla...

Peki yöntem ne? Aslında çok basit: Sürücünün karşı tarafındaki arka camı açın. Ardından sürücü kapısını 3-5 kez hızlıca açıp kapatın.

Garip mi görünüyor? Belki. Ama bilimsel olarak son derece mantıklı! Dr. Fry’a göre bu hareket, arabanın içindeki sıcak havayı dışarı itiyor ve içeriye daha serin hava çekiyor. Bir tür doğal hava akımı yaratıyorsunuz.

YÖNTEM AKIŞKANLAR DİNAMİĞİNE DAYANIYOR

Dr. Fry, bu yöntemi akışkanlar dinamiği bilgisine dayandırıyor.

“Kapıyı hızlıca açıp kapattığınızda içerideki sıcak hava fan gibi dışarı itilir. Düşük basınç alanı oluşur ve soğuk hava içeri çekilir,” diyor.

Sadece 30 saniyede kabindeki sıcaklık 10 dereceye kadar düşebilir. Yani daha arabayı çalıştırmadan ferahlık başlıyor!

Klimadan daha yavaş çalışan ve daha çok yakıt harcayan başka bir sistem yok. Bu yöntem:

Yakıt tüketimini artırmaz

Çocuklar ve yaşlılar için ani ısı değişimini engeller

Klimadan daha hızlı serinlik sağlar

Motoru çalıştırmadan işe yarar

Yani hem tasarruflu, hem vücut dostu bir çözüm.

Dr. Fry, “Klimayı hemen açmak yerine, önce arabayı havasızlıktan kurtarın,” diyor.

Bu basit hile; işe, pazara ya da çocukları okuldan almaya giderken bile yolculuğu çok daha katlanabilir kılıyor. Sıcaktan bunaldığınızda deneyin – sadece birkaç saniyenizi alacak ama etkisi saatler sürebilir.