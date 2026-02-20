Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çocukların korunması amacıyla 6 sosyal medya platformu hakkında resen inceleme başlattı. KVKK'dan yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi. Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.