Arjanti'de 10 yaşındaki küçük kız kendisinden çıplak fotograflar isteyen kişiyi babasına anlattı. Küçük kızın babası Tiktok'ta kızına zarar vermeye çalışan kişinin yetişkin bir erkek olduğunu anlayınca kızıymış gibi tacizciyle sohbet etmeye devam etti.
Arjanti'nin Almiranto Brown kentine bağlı Rafael Calzada kasabasında tacizciyle bir buluşma ayarladı.
Heraldode'nin haberine göre baba adamı görünce yanına gidip onu dövmeye başladı ve ondan şikayetçi oldu. İddia edilen tacizci teknolojik imkanları kullanarak çocuk ve geçleri cinsel amaçlı kullanmak suçundan tutuklandı.