İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan iş insanı Andrew Alty, Fas tatili sırasında hayatının şokunu yaşadı. Kızının TikTok’ta geçirdiği 8 saat, aile şirketini kapanma noktasına getiren 42 bin sterlinlik (yaklaşık 1.8 milyon TL) bir faturaya dönüştü.

Manchester merkezli bir perde işletmesinin sahibi olan Andrew Alty, telefonuna gelen ardı ardına devasa fatura bildirimlerini görünce önce bir siber saldırı kurbanı olduğunu düşündü. Ancak yapılan incelemeler, dudak uçuklatan borcun kaynağının teknik bir hata değil, sosyal medya kullanımı olduğunu ortaya koydu.

SAATTE 5 BİN STERLİN HARCADI

Tatil sırasında Alty’nin kızı, popüler video platformu TikTok’ta toplamda 8 saat vakit geçirdi. İşletme üzerine kayıtlı olan hattın "Avrupa dışı veri kullanım sınırı" özelliğinin kapalı olması nedeniyle, her kullanım dakikası yaklaşık 3 bin TL olarak faturalandırıldı. Bu durum, saatlik maliyetin 5 bin sterlini aşmasına yol açtı.

Beş çalışanı bulunan küçük ölçekli aile şirketi, bir anda 42 bin sterlinlik bir borç yüküyle karşı karşıya kaldı. İşletmenin geleceğini tehlikeye atan bu durum üzerine Alty, operatörü O2 ve aracı kurum Currys ile uzun süreli bir hukuk mücadelesi başlattı. Operatörün veri aşımı konusunda yeterli bilgilendirme yapmadığını savunan iş insanı, konuyu finansal denetim kurumlarına taşıdı.

BORCUN SİLİNMESİNE KARAR VERİLDİ

Aylar süren müzakereler ve müşteri hizmetleri savaşı sonucunda sevindirici haber geldi. O2 ve Currys, olayın sıra dışı ölçeğini ve teknik detayları göz önünde bulundurarak 42 bin sterlinlik faturanın tamamını silme kararı aldı. Şirketini batmaktan son anda kurtaran Alty, bu olayın diğer işletme sahipleri için bir "uyarı niteliği" taşıdığını belirtti.