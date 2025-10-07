Bursa’da yaşayan Merve C., geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir canlı yayında, çocuğu yaralanmasına rağmen yayını sürdürdüğü anlarla gündeme gelmişti.

Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından yürütülen incelemeler kapsamında, fenomenin üç çocuğu devlet korumasına alındı.

Hesaplarına Türkiye’den Erişim Engeli

“Karagül” kullanıcı adıyla bilinen fenomenin Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli uygulanırken, TikTok’taki yayınlarının da denetim altına alındığı öğrenildi.

Sosyal medyada çocukların güvenliği konusunda yoğun tartışmalara yol açan olay sonrası, kamuoyunda sosyal medya platformlarının denetimiyle ilgili çağrılar da arttı.

Daha Önce Mükremin Gezgin’e de Engelleme Getirilmişti

Benzer bir uygulama geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin için de yapılmış, Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmişti.