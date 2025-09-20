Hatay’da bir baba ile 18 yaşından küçük kız çocuğunu oynatarak sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın yaptı. Canlı yayınlardan para kazanan babaya tepki yağdı. Baba haberlerin ardından gözaltına alındı.

Canlı yayında kendisine de gelen tepkilere aldırış etmeyen baba, 'normal' diyerek dans videosunu savundu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün bazı basın yayın organlarında "Kızını Tik Tok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır.

Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.