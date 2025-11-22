Olayın sosyal medya platformlarında yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, yapılan yayının hem ahlaki hem de hukuki açıdan sınırları ihlal ettiğini belirterek tepki gösterdi. Binlerce kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek ilgili kullanıcı hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

TikTok’ta son dönemde benzer nitelikte içeriklerin artması, platformun denetim mekanizmalarının yeterliliği konusunda da tartışmaları yeniden alevlendirdi. Olayla ilgili yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcıların şikâyet talebi gündemdeki yerini koruyor.