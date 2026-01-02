TikTok'ta 122 bin takipçisi bulunan 'Zeynep Zeer' isimli kullanıcı, iddiaya göre demans hastası annesi Efruz'u yayınlarında istismar ederek para kazanıyor.

Annesini zorla kamera karşısına geçiren genç kız, takipçilerinden de hediyeler talep ediyor.

Zeynep'i uzun süredir takip eden kullanıcılar, TikTok fenomeninin daha önceki içeriklerinde annesine yer vermediğini sonrasında istismarın başladığını belirtti.

'BU ANNEYE ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Birçok kullanıcı Zeynep Zeer'in paylaşımlarının altına 'Bu anneye çok üzülüyorum', 'Allah kimseyi evladıyla sınamasın', 'Aile Bakanlığı müdahale etmeli', 'Yazık anneye kahroluyordur', 'Rabbim annesine yardım etsin', 'Böyle mi bakıyorsun annene?' yorumları yaptı.

EVE POLİS GELDİ İDDASI

Zeynep'in son yayınında eve polis geldiği iddia edildi. Görüntülerde kapının çaldığı, 'Zeynep Zeer mi? Annenizin ismi Efruz?' diye soru sorulduğu duyuldu.