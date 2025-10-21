Geçen yıl 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş hakkında bir sosyal medya kullanıcısı, canlı yayın açarak sinkaflı küfürler etti. Şahsın, yayında “Annesi babası sahip çıksaydı” sözleriyle Rojin’i hedef alması infial yarattı.
İZOL AŞİRETİ BASKIN YAPTI, ZORLA ÖZÜR DİLEDİ
Tepki çeken bu ifadelerin ardından, söz konusu kişinin Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki evi İzol aşireti üyeleri tarafından basıldı. Evde kısa süreli arbede yaşanırken, şahsın kameralara özür dilediği anlar sosyal medyada yayıldı.
Videoda, İzol aşireti üyesi bir kişi yanında otururken şahsın şu ifadeleri kullandığı görüldü:
“Rojin’in babasından, annesinden, kardeşinden ve sevenlerinden özür diliyorum. Rojin İzolların yeğenidir. İzollardan ve Türkiye’de Rojin’i seven herkesten özür diliyorum.”
YENİ VİDEO GELDİ, TUTUKLANDI
İzol aşiretinin evini basmasının ardından küfürlü saldırgan yüzündeki morlukları göstererek yeni bir video yayınladı. Saldırgan'ın aşirete hesap soracağını söylediği görüntülerin ardından tutuklandığı öğrenildi.