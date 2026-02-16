TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’de artan fiyat seviyelerine dikkat çekerek özellikle hazır giyim sektöründe maliyet baskısının ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti. Avrupa ile Türkiye arasındaki fiyat farkının geçmişe kıyasla belirgin şekilde açıldığını vurgulayan Gültepe, tüketicilerin yurt dışından alışveriş yapmayı daha avantajlı bulduğunu söyledi.

"YÜZDE 60 DAHA PAHALIYIZ"

Aynı zamanda hazır giyim üreticisi olan Gültepe, tüm üretimini ihraç etmesine rağmen iç piyasadaki yüksek fiyatlardan kendisinin de etkilendiğini belirtti. Önceki yıllarda Avrupa ile aradaki fiyat farkının yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olduğunu hatırlatan Gültepe, bugün bu makasın yüzde 50-60’a ulaştığını kaydetti. “Yüzde 60 daha pahalı hale geldik” diyen Gültepe, maliyetlerin dünya ortalamasının üzerine çıktığını dile getirdi.

İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin Türkiye’ye kıyasla daha ucuz hale gelmesinin geçmişte öngörülemez olduğunu belirten Gültepe, artık uçak bileti dahil Avrupa’da alışveriş yapmanın daha ekonomik olabildiğini savundu. Kendi deneyiminden örnek veren Gültepe, Türkiye’de incelediği bir montun yurt dışında yüzde 20-30 daha düşük fiyata satıldığını aktardı. Ayrıca bir arkadaşının Avrupa’da 6 bin liraya satın aldığı bir ürünün Türkiye’de 17 bin liraya satıldığını gördüğünü söyledi.

Gültepe’nin değerlendirmelerine sosyal medya üzerinden yanıt veren ekonomist İris Cibre ise fiyat farkını “fırsatçılık” olarak nitelendirdi.

Yüksek enflasyon ve düşük kur politikasının maliyetleri artırdığını ifade eden Gültepe, çözüm olarak sanayi üretiminin Anadolu’ya kaydırılmasını önerdi. Hükümetin bu yöndeki adımlarını desteklediklerini belirten Gültepe, üretimin Anadolu’ya yayılmasının hem maliyetleri aşağı çekebileceğini hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını söyledi.