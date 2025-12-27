Uyuşturucu ve seks skandalı operasyonunda tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ünlü yapımcı Timur Savcı'nın uyuşturucu madde kullanımına ilişkin yazışmaları ortaya çıktı.
Cebeci, gözaltına alındığında güvenlik güçlerine iki telefonunun şifresini verdi. Telefonların dijital incelemesinde, ünlü yapımcı Savcı ile Cebeci arasında uyuşturucuya ilişkin mesajlaşmalar bulundu.
OFİSTE BULUŞTULAR
Soruşturma dosyasına göre, 25 Ekim 2024'te Savcı, Cebeci'ye işyeri konumunu gönderdi. Aynı gün saat 19.00'da Levent'teki ofiste buluştukları yazışmalarla ortaya kondu.
Cebeci’nin Savcı’ya şu mesajları gönderdiği belirtildi:
"THC'mi (likit esrar) unutma, up olmak (Yükselmek) istiyorum" ve "Birlikte deneriz".
SÜREÇ DEVAM EDECEK
Yazışmaların ortaya çıkmasıyla Savcı gözaltına alındı.
TİMS&B şirketinin ortağı ve CEO'su Savcı'ya, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak" suçlamaları yöneltildi.
Savcı'dan saç ve kan örnekleri ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.