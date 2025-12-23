Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın son günlerde sık sık siyasi demeçler vermesi siyaset kulislerini hızlandırdı.

"PARTİNİN BAŞINA GEÇİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Son olarak Tele2 Youtube kanalında konuşan TİP'li vekil Ahmet Şık, "Bilal Erdoğan meselesi açıldığında herkes tek yanlı bir bakışla değerlendiriyor, sanki Cumhurbaşkanı adayı olacakmış gibi bir değerlendirme yapıyorlar ve bunun olamayacağını düşünüyorlar" ifadelerini kullanırken; "Ben Bilal Erdoğan eğer Cumhurbaşkanı adayı gösterilirse, umarım yaparlar çünkü net olarak kaybederler buna eminim. AKP'nin, fanatik Erdoğancı kanadı bile Bilal Erdoğan'ın aday gösterilmesi halinde oy verip vermemeyi düşünecektir" dedi.

Şık ayrıca, "Bu işin ilk adımı olarak partinin başına geçirileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MHP'LİLERDEN BİLAL ERDOĞAN YORUMU

Biz kuliste MHP'lilerle aynı bölümü kullanıyoruz. Dolayısıyla AKP'lilere hiç değinmiyoruz. Onlar da, "Bilal Erdoğan'dan nasıl cumhurbaşkanı adayı olsun" yorumu yapıyorlar ama burada bir inanamamazlık hali var."