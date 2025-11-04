Ünlü karikatürist Yılmaz Aslantürk, meslektaşı Umut Sarıkaya’nın çıkardığı “Naber” dergisinden ayrıldığını açıkladı.

(Umut Sarıkaya)

Aslantürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Otisabi serisinin artık Naber dergisinde yayımlanmayacağını belirtti.

'TİP ÜYELİĞİM RAHATSIZLIK YARATTI'

Aslantürk, ayrılık kararının gerekçesi olarak Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi ve delegesi olmasının Umut Sarıkaya’yı rahatsız ettiğini ifade etti.

( TİP Genel Başkanı Erkan Baş - Yılmaz Aslantürk)

Paylaşımında, Sarıkaya’dan hakaret ve küfür içeren mesajlar aldığını, bu nedenle dostluk ve çalışma ilişkisini sonlandırdığını söyledi.

OTİSABİ'NİN ÇİZGİ YOLCULUĞU

Yılmaz Aslantürk, “Otisabi” karakterini ilk kez Pişmiş Kelle dergisinde yazdığı mizah yazılarından yola çıkarak oluşturdu.

Derginin editörü Engin Ergönültaş’ın desteğiyle Otisabi, zamanla çizgi roman karakterine dönüştü.

Kadın-erkek ilişkileri üzerine kurulu çizgi öyküleriyle dikkat çeken Aslantürk, daha sonra L-Manyak ve Penguen dergilerinde de Otisabi hikâyelerini sürdürdü.

2007–2017 yılları arasında Uykusuz dergisinin arka sayfasında, 2019’a kadar da Bavul dergisinde çizimlerine devam etti.

Aslantürk, Şubat 2024’ten bu yana Umut Sarıkaya’nın çıkardığı Naber dergisinin arka sayfasında Otisabi’yi çizmeyi sürdürüyordu.