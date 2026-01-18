İstanbul'da bugün sıcaklıklar hızla gerileyerek 1 ile 5 derece bandına inmesi bekleniyor, sabah saatlerinde görülen yağmurun öğle saatlerinden itibaren yerini karla karışık yağmura bırakacak. Özellikle Başakşehir, Çekmeköy ve Beykoz gibi yüksek kesimlerde kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması, rüzgarın ise kuzeyden saatte 60 kilometre hıza ulaşarak hissedilen sıcaklığı sıfırın altına çekmesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

19 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ederken, İstanbulluları asıl zorlayacak olan durum dondurucu soğuklar ve yoğun sis olacak. Haftanın ilk iş gününde özellikle sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde sis ve pusun görüş mesafesini ciddi şekilde kısıtlaması bekleniyor. Gece boyunca etkili olan dondurucu hava nedeniyle yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması istenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı toplu taşıma kullanımı tavsiye ediliyor.

SİLİVRİ'DEN BU GÖRÜNTÜLER GELDİ

Havacity isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Silivri'den anlık güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı. Görüntülerde caddelerin karla kaplandığı görüldü. Paylaşıma 'Öğleden sonra İstanbul'un tamamına yayılmaya başlayacak. En etkili kısmı bu akşam ile Pazartesi öğle arası. Yağış bandı yakalayan kesimlerde görüş mesafesi çok düşük olacak. Kar örtüsü sadece önceden bahsettiğim rakımı yüksek kesimlerde' notu düşüldü.

EN YOĞUN O İLÇELERDE GÖRÜLECEK...

İstanbul genelinde etkisini gösterecek olan bu soğuk hava dalgası, coğrafi yapıya bağlı olarak ilçeler arasında farklılıklar yaratacak. Tahmin haritalarına göre kar yağışının en yoğun hissedileceği noktalar, kentin kuzey kuşağında yer alan ve yüksek rakımlı olan Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir ile Anadolu Yakası'nda Beykoz, Şile, Çekmeköy ve Ümraniye hattı olacak. Özellikle kentin "çatısı" olarak bilinen Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek bölgelerde karın beyaz örtü oluşturma ihtimali oldukça yüksek görünürken; sahil kesiminde yer alan Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Zeytinburnu gibi ilçelerde yağışın daha çok karla karışık yağmur ve sulu kar şeklinde görülmesi, ancak rüzgarın sert esmesiyle birlikte dondurucu bir soğuğun bu bölgeleri de etkisi altına alması bekleniyor.