Tıp dünyası, kemik kırıklarını daha hızlı ve etkili onarmak için yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Bu alandaki en dikkat çekici son gelişme, Çinli bilim insanlarının geliştirdiği “Bone-02” adlı biyoyapıştırıcı oldu.

Bone-02, yalnızca tek bir enjeksiyonla kemik kırıklarını üç dakika içinde onarabiliyor. Üstelik kanlı ortamlarda bile hızlı sabitlenme özelliği sayesinde klasik cerrahi yöntemlere güçlü bir alternatif sunuyor.

DENİZ CANLILARINDAN İLHAM ALINDI

Yeni yapıştırıcı, midye ve istiridye gibi deniz canlılarının nemli yüzeylere güçlü şekilde yapışmasını sağlayan biyoproteinlerden ilham alınarak geliştirildi.

Araştırmacılar, protein-bazlı bileşenler ile inorganik kalsiyum karışımı sayesinde hem kimyasal hem de fiziksel bağlanmayı sağlayan bir formül ortaya koydu.

HASTALARDA BAŞARILI OLDU

Çin’deki araştırma ekibi, Bone-02’yi 150’den fazla hasta üzerinde denedi ve başarılı sonuçlar elde etti.

Ayrıca, biyoemilebilir yapısı sayesinde yapıştırıcı zamanla vücut tarafından emiliyor. bu sayede ek bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan kemiklerin doğal iyileşme süreci tamamlanabiliyor.